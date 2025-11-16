Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almadığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, sol kasığından sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrası ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan idmanda yer almadığı belirtildi.

Bulgaristan galibiyetinin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda play-off turunu garantileyen A Millî Takımı, 18 Kasım'da İspanya ile oynayacağı E Grubu'ndaki son maçın hazırlıklarına başladı.



TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Tesisleri'ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman öncesinde, oyuncular iki gruba ayrıldı. Bulgaristan maçına başlayan 11'de yer alan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer grup ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahadaki antrenmana katıldı. Isınmaya başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla devam edip dar alan oyunlarıyla son buldu.

3 İSİM ANTRENMANA KATILMADI

Dün akşam Bulgaristan ile oynanan maçta sol kasığından sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrası ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun da medikal değerlendirmesine devam edildi.



A Millî Takım'ın antrenmanını TFF Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin de izledi.



Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İspanya maçı öncesindeki resmî antrenmanını yapacak. A Millî Takım kafilesi, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya yolculuk edecek. A Millîler, Sevilla'ya inişi takiben İspanya - Türkiye müsabakasının oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda saat 18.45'te (TSİ 20.45) kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncumuzun statta düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.00'da (TSİ 21.00) başlayacak.

EMRAH TAŞÇI

