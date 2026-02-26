"Kocanı bağlayalım" diyerek 400 euro istediler, "analiz" yapma vaadiyle binlerce liralık paketler sundular. Sosyal medyada kurulan milyonluk 'büyü' tuzağında mağdurların çaresizliğini kullanan umut tacirlerinin akılalmaz diyalogları deşifre edildi.

Falcılık ve büyücülük suç olmasına rağmen, sosyal medya platformları adeta yasa dışı bir "medyum" pazarına dönüşmüş durumda. "Geri getirme", "bağlama" ve "soğutma" adı altında her gün binlerce kişi dolandırıcıların ağına düşüyor.

Habertürk'te yer alan haberde, kendisini "hoca" olarak tanıtan bir şahısla yapılan görüşme, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Milyonluk 'büyü' pazarı! Analiz ve ritüel adı altında dev vurgun

"400 EURO YÜZDE 100 GARANTİ"

Muhabir, eşinin son 3 aydır soğuk davrandığını söyleyerek medyumla iletişime geçti. Telefon görüşmesinde medyum, “Elimde çok iyi bilgiler var ama ödeme yapmazsan hiçbir şey yapmam” diyerek 400 euro talep etti. Üstelik yemeklerine bir şey katılabileceği iddiasıyla “Garanti %100” yalanıyla güven verdi.

Bir başka 'medyum' ise “İlişki analizi ve resim analizi” adı altında bir paket sundu. Analizler 900 TL, ritüel çalışması ise 4.000 TL olarak fiyatlandırıldı.

Milyonluk 'büyü' pazarı! Analiz ve ritüel adı altında dev vurgun

Sanal alemde kurulan bu tezgahlarda fiyatlar 200 TL'den başlayıp binlerce Euro'ya kadar çıkıyor. Tuzaklarına düşürdükleri kişilere "bağlama" sözü veren bu şahıslar, parayı aldıktan sonra genellikle ortadan kayboluyor.

Mağdurların büyük bir kısmı ise "falcılığa, büyüye inandığım duyulursa rezil olurum" korkusuyla polise gitmiyor.

Uzmanlar, bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve suç duyurusunda bulunulması konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası