İstanbul Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti! 1'i polis 4 kişiyi yaralayan şahıs gözaltında
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir şahıs, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak 1'i polis 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da, S.A. isimli şüphelinin rastgele ateş açması sonucu polis dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.
- Şüpheli, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.
- Polis memuru K.E.B. olayda müdahale ederken yaralandı.
- 4 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Şüphelinin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.
- Şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açmıştı.
Alınan bilgiye göre, bu sırada saçmaların isabet ettiği biri polis olmak üzere S.E, S.S. ve D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS DE YARALANDI
Şüphelinin çevreye hedef gözetmeksizin rastgele ateş açması sonucu olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru K.E.B. de yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmada şüphelinin 5 suç kaydı olan S.A. olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
