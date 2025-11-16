İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir şahıs, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak 1'i polis 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açmıştı.

Alınan bilgiye göre, bu sırada saçmaların isabet ettiği biri polis olmak üzere S.E, S.S. ve D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şahsın gözaltına alındığı anlar.

POLİS DE YARALANDI

Şüphelinin çevreye hedef gözetmeksizin rastgele ateş açması sonucu olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru K.E.B. de yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmada şüphelinin 5 suç kaydı olan S.A. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası