Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'etkin pişmanlık' tahliyesi!
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından tahliye edildi. Soruşturma, "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla devam ediyor.
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk şüphesini inceleyen soruşturmada bir kişi tutuklansa da tahliye edildi.
- Soruşturma 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülüyor.
- Tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
- Öztürk tahliye edildi.
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması Bayrampaşa Belediyesi'ne de sıçramıştı. Belediyeye yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma ise sürüyor.
BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.
