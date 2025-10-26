Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde kritik seçim: Başkanvekili belli oluyor

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde kritik seçim: Başkanvekili belli oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde kritik seçim: Başkanvekili belli oluyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için toplandı. Oy kullanma işlemi başladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 18.00'de toplandı. 

Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis üyesi Recep Öztürk'ü aday gösterdi. Oy kullanma işlemi devam ediyor.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde kritik seçim: Başkanvekili belli oluyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

