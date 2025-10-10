AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Bayrampaşa Belediyesi seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

AK PARTİ SEÇİME HİLE KARIŞTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını bildirmişti.

Açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verilmişti.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Mahkeme itirazla ilgili kararını verdi. AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi ve mahkeme yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.

OLAYLI SEÇİMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Başkan vekilliği seçimlerinin ikinci turunda AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18'er oy almıştı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kalmıştı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulunmuştu. Ancak oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmemişti.

Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verilmiş, itiraz dilekçelerinin okunmasının mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapılmıştı. Kurada Kahraman'ın adı çıkmıştı.

Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.