AK Parti'den Gazze Görev Gücü ile ilgili açıklama: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

AK Parti'den Gazze Görev Gücü ile ilgili açıklama: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından bölgeye asker gönderilmesi konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin 'Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

