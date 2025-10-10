Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPANACAK? (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi

