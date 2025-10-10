İstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kalan adam öldü
İstanbul Arnavutköy'de bu sabah feci bir iş kazası meydana geldi. Hafriyat işiyle uğraşan Habip Can, kamyonunun bakımını yaptığı sırada dorsenin aniden inmesi sonucu altında kaldı. Talihsiz adamın cansız bedenini akrabasının buldu.
Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Habip Can, kendisine ait kamyonun bakımını yapmak istedi. Bu sırada kamyonun dorsesindeki hidrolik sistemin boşalması sonucu dorse aniden aşağı indi. Habip Can, dorsenin altında sıkışarak hayatını kaybetti.
CESEDİNİ AKRABASI BULDU
Bir süre sonra olay yerine gelen akrabası Fikret Can, Habip Can'ı dorsenin altında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
HABERİ DUYAN AİLESİ OLAY YERİNDE GÖZYAŞINA BOĞULDU
Habip Can'ın ölüm haberini alan yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
