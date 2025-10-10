Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!

İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy’de 2 çocuk, 750 bin lira değerindeki altınları çaldı. Polis kısa sürede şüphelileri yakaladı, çalınan altın ve paralar metruk binada bulundu. Ele geçirilen bazı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi, iki çocuk adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Yasir Muhammed'e ait evden yaklaşık 750 bin lira değerinde altın çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının yaşları küçük iki yabancı uyruklu çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları altınlardan bir kısmını Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu! - 1. Resim

ÇOCUKLAR KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Kuyumcunun ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen şüphelilerden A.M.Ç.'yi (16) Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Çocuk, sorgusunda çaldıkları altın ve paraları Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde metruk binaya sakladığını itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri, altınları ve 27 bin 100 lira nakit parayı buldu. Şüphelinin işbirlikçisi A.İ. (17) ise Anadolu Mahallesi'nde yakalandı.

Ele geçirilen 2 bilezik, bir kolye ve 27 bin 100 lira sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belgrad Ormanı'nda kabus dolu gece! Genç kadını ormana götürüp saatlerce işkence ettiler - 3. SayfaBelgrad Ormanı'nda kabus dolu gece!Adana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi - 3. SayfaAdana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı - 3. Sayfa5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu!Bodrum'da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu - 3. SayfaDoğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştuMardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü - 3. SayfaMardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldüAnkara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu - 3. SayfaAnkara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...