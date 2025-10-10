İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Yasir Muhammed'e ait evden yaklaşık 750 bin lira değerinde altın çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının yaşları küçük iki yabancı uyruklu çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları altınlardan bir kısmını Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

ÇOCUKLAR KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Kuyumcunun ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen şüphelilerden A.M.Ç.'yi (16) Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Çocuk, sorgusunda çaldıkları altın ve paraları Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde metruk binaya sakladığını itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri, altınları ve 27 bin 100 lira nakit parayı buldu. Şüphelinin işbirlikçisi A.İ. (17) ise Anadolu Mahallesi'nde yakalandı.

Ele geçirilen 2 bilezik, bir kolye ve 27 bin 100 lira sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.