Belgrad Ormanı'nda kabus dolu gece! Genç kadını ormana götürüp saatlerce işkence ettiler

Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. 28 yaşındaki Yasemin H., 39 yaşındaki Nasrullah T. ile birliktelik yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haziran ayında Nasrullah, bir arkadaşını da yanına alıp Yasemin'i Belgrad Ormanı'na götürüp saatlerce işkence etti.

Korkunç anları video kaydına da alan adam çektiği görüntüleri eşine de atıp ilişkilerinin bittiğini kanıtlamaya çalıştı. Yaşanan dehşet gecesinin ardından karakolun yolunu tutan Yasemin H., sevgilisi Nasrullah T. ve arkadaşı Murat A.'dan şikâyetçi oldu.

DARPLA DA YETİNMEMİŞ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Genç kadın ifadesinde, "Nasrullah beni arabaya zorla bindirip ormanlık alana götürdü. Arkadaşıyla beraber yumrukla, sopayla vurdu. Telefonumdaki fotoğrafları aldı ve beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim. Kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm' sözleriyle tehdit etti" dedi.

Öte yandan; sevgilisiyle olan özel görüntülerini şantaj malzemesi olarak kullandığını ve bunun karşılığında kendisinden para talep ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine emniyet ekipleri, kadının telefonundan silindiği iddia edilen dosyaları teknik incelemeye aldı.

AKILALMAZ SAVUNMA!

Suçlamaların hedefindeki Nasrullah T. ise sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Şüpheli adam ifadesinde, "Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane edip bir süredir beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana 'Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım' diyerek mesaj attı. Benden telefon istedi, almadım diye tartıştık. Aracıma kendi rızasıyla bindi. Hiçbir şekilde darp etmedim" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Yasemin H.'nin hastanede alınan darp raporunda yüz ve kollarında morluklar tespit edildi. Nasrullah T., izlerin "Önceden yaşanmış bir kavga sonucu" olduğunu söylemesine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, darp izlerinin zamanını belirlemek için Adli Tıp incelemesi istedi. Soruşturma hem şiddet hem de şantaj iddiaları yönünden çift taraflı olarak yürütülmeye başlandı.