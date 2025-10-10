'Kerem Aktürkoğlu'nun başı dertte' manşeti! Ceza tehlikesi ve '21 Aralık' detayı

UEFA'nın, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde biri asgari ücret üzerinden imzalanan sözleşme, diğeri dönemin yöneticisi Hakan Safi ile yapılan yıllık 8 milyon 750 bin euroluk anlaşma için harekete geçtiği konuşuluyor. Avrupa futbolcunun patronunun, konuyu TFF'ye sorduğu da iddia ediliyor.

Portekiz'in A Bola gazetesi, Türk basınında 26 yaşındaki oyuncuya dair çıkan bu haberleri referans göstererek, konuyu manşetine taşıdı.

"21 ARALIK'A KADAR SAHALARDAN UZAK KALABİLİR"

Sabah gazetesinin aktardığına göre; "Kerem'in başı dertte" başlığı ile verilen haberde, "Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya ve hatta kulübün 2025 yılındaki son maçını oynayacağı 21 Aralık'a kadar sahalardan uzak kalabilir. Aktürkoğlu, 4 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig maçlarını da kaçırabilir" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, Benfica forması giyen milli futbolcuyu 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık görevinde de bulunan Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi günlerce konuşulmuştu.