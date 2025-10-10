Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüş

Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüş

- Güncelleme:
F.Bahçe’de hayaller koşar adım şampiyonluk, gerçekler; düşer adım yolculuk. Bir sezona daha iddialı giren sarı lacivertliler, yine klasik problemlerle boğuşuyor. Kimyası uyuşmayan takım, formsuz yıldızlar! Ortaya çıkan rotadan sapmış, zirveden uzak bir dev!

EMİN ULUÇFenerbahçe şampiyonluğu istedikçe, şampiyonluk Fenerbahçe’den kaçıyor âdeta! 2013-14’ten bu yana her sezona “Bu sene, o sene” sloganıyla giren sarı lacivertliler, benzer hayal kırıklıklarıyla yeni umutlara yelken açmak zorunda kalıyor.

Bazen hocayı tutturamayan, bazen takımı oturtamayan Fenerbahçe, bu sezon ikisini bir araya getirmeyi başardı! Jose Mourinho için kurulan, formsuz yıldızlarla dolu, sekiz numaradan mahrum takım, çaylak Domenico Tedesco’ya emanet edildi. Ortaya “Hilkat Garibesi” gibi bir profil çıktı. Süper Lig’de 8, Avrupa’da 6 olmak üzere toplam 14 resmi maça çıkan sarı lacivertlilerde ne oyun belli, ne kimin nerede oynadığı.

DERBİ OYNAMADAN

Şampiyonlar Ligi umutlarına yine havlu atmış takım, Jose Mourinho’nun “Şampiyon oluruz” vaadiyle bırakıp gittiği Avrupa Ligi’ne hezimetle başladı, Nice’le teselli buldu. Süper Lig desen evlere şenlik; 8 maçta yenilgi yok ama kayıp 8 puan var. Oysa Fenerbahçe geçen sezon aynı süreci aldığı 1 mağlubiyete rağmen 17 puanla geçmişti. Sarı lacivertliler, bugün ise derbi oynamamasına rağmen kaybettiği puanlarla liderin 6 puan gerisinde 4. sırada. Geçen sezonki 2,25’lik gol ortalaması 1,5’a düşmüş takımın ışığı yok. Devre arası için transfer iddiaları şimdiden konuşulmaya başlanmış durumda. Ama esas sorun eldeki oyuncuların form durumu ve hocanın güven vermemesi.

Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüş - 1. Resim

İKİ KUPA KAZANDI AMA…

Fenerbahçe’de Ali Koç’un yedi yıllık dönemine son veren Sadettin Saran, 17 gün gibi kısa bir sürede iki kupa birden kaldırdı. Önce basketbolda erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı alan Saran ardından kadınlar voleybolda Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu. Ve Saran kupa zaferleri sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda Ali Koç yönetiminin hakkını teslim ederken hedefi de hep futbol olarak gösterdi. Camianın yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermeleri gerektiğini belirten Sadettin Başkan, futbola ayrı önem verdiklerini her defasında yeniledi.

