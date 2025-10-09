Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım

Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Daniel Güiza&#039;dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım
Barcelona, Real Madrid, Rodrygo, Vinicius Junior, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, katıldığı programda kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sarı lacivertli takıma transferinden önce Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini kaydeden Güiza, Real Madrid'de Rodrygo ve Vinicius Junior ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

45 yaşında aktif futbolculuk kariyerine devam eden ve İspanya'nın 7. Ligi'ne denk gelen Andaluza Primera'da mücadele eden Rayo Sanluqueno'ya transfer olan Daniel Güiza, kariyeri ve tuttuğu takım olan Real Madrid'e dair açıklamalar yaptı.

2008 yılında Fenerbahçe'ye transferinden önce İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya transfer etmek istediğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyleyen Güiza, bir dönem ünlü menajer Nuria Bermudez ile yaşadığı ilişkiyi hayatının hatası olarak nitelendirdi. 

"HAYATIMIN HATASI"

Bir dönem Nuria Bermudez ile ilişki yaşayan ve sürekli gündem olan Güiza, "Hayatımda yaptığım en kötü şey" değerlendirmesini yaptı ve bu durumun kendisine Barcelona'nın kapılarını kapattığını söyledi.

"TRANSFERİME ENGEL OLDU"

Güiza, Barcelona'da o dönem forma giyen bir oyuncunun, sürekli magazin basınında yer alması nedeniyle kendisinin transferine engel olduğunu söyledi.

Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım - 1. Resim

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYECEĞİM"

Barcelona'dan bir oyuncunun transferine engel olduğunu kaydeden Daniel Güiza, "Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim." açıklamasını yaptı.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Transferine engel olan oyuncunun Barcelona'daki etkisi sorulan Güiza, "Oldukça fazla. Bence her zaman söz sahibi olmuştur. Sözleşme imzalamadıysam, bir nedeni vardır." cevabını verdi.

Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım - 2. Resim

"RODRYGO'NUN NEDEN SÜREKLİ YEDEK KALDIĞINI ANLAMIYORUM"

Real Madrid'de Rodrygo'nun daha fazla süre alması gerektiğini belirten Güiza, "Rodrygo'nun neden sürekli yedek kaldığını anlamıyorum. Real Madrid'in en iyi futbolcusu o. Bazı oyuncular ise sadece problem üretmek için oynuyor." dedi.

"BEN OLSAM ONU TAKIMDAN KOVARDIM"

Real Madrid'in bir diğer Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştiren Güiza, "Kimden bahsettiğimi söyledim zaten. Vinicius Real Madrid'in armasını kirletiyor. Ben olsam onu takımdan kovardım. Vinicius biraz daha saygılı olmalı ki insanlar da ona saygı duysun. Kolay değil tabii, daha çocuk. Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Burası futbol, temas olacak. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı, bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uzmanı tarih ve saat verdi! Kuvvetle geliyor, hava 6 derece birden soğuyacakAltını bile gölgede bıraktı! Gümüşte rekor geldi, yükseliş devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Görevine son verildi - SporFenerbahçe maçı öncesi kriz: Görevine son verildiSüper Lig ekibinden Volkan Demirel açıklaması - SporSüper Lig ekibinden Volkan Demirel açıklamasıKayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor? - SporBaşkan açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor?Galatasaray'ı mektupla uyarmışlardı! Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama geldi - SporG.Saray'a mektupla uyaran Senegal'den Jakobs açıklamasıNapoli'ye transfer soruşturması! Osimhen'in İtalyan mali polisine verdiği ifade ortaya çıktı - Sporİtalyan mali polisine verdiği ifade ortaya çıktıEski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek - SporMarcao ve eşinin en mutlu günü! Gözyaşı ve unutulmaz destek
Sonraki Haber Yükleniyor...