Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım

45 yaşında aktif futbolculuk kariyerine devam eden ve İspanya'nın 7. Ligi'ne denk gelen Andaluza Primera'da mücadele eden Rayo Sanluqueno'ya transfer olan Daniel Güiza, kariyeri ve tuttuğu takım olan Real Madrid'e dair açıklamalar yaptı.

2008 yılında Fenerbahçe'ye transferinden önce İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya transfer etmek istediğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyleyen Güiza, bir dönem ünlü menajer Nuria Bermudez ile yaşadığı ilişkiyi hayatının hatası olarak nitelendirdi.

"HAYATIMIN HATASI"

Bir dönem Nuria Bermudez ile ilişki yaşayan ve sürekli gündem olan Güiza, "Hayatımda yaptığım en kötü şey" değerlendirmesini yaptı ve bu durumun kendisine Barcelona'nın kapılarını kapattığını söyledi.

"TRANSFERİME ENGEL OLDU"

Güiza, Barcelona'da o dönem forma giyen bir oyuncunun, sürekli magazin basınında yer alması nedeniyle kendisinin transferine engel olduğunu söyledi.

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYECEĞİM"

Barcelona'dan bir oyuncunun transferine engel olduğunu kaydeden Daniel Güiza, "Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim." açıklamasını yaptı.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Transferine engel olan oyuncunun Barcelona'daki etkisi sorulan Güiza, "Oldukça fazla. Bence her zaman söz sahibi olmuştur. Sözleşme imzalamadıysam, bir nedeni vardır." cevabını verdi.

"RODRYGO'NUN NEDEN SÜREKLİ YEDEK KALDIĞINI ANLAMIYORUM"

Real Madrid'de Rodrygo'nun daha fazla süre alması gerektiğini belirten Güiza, "Rodrygo'nun neden sürekli yedek kaldığını anlamıyorum. Real Madrid'in en iyi futbolcusu o. Bazı oyuncular ise sadece problem üretmek için oynuyor." dedi.

"BEN OLSAM ONU TAKIMDAN KOVARDIM"

Real Madrid'in bir diğer Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştiren Güiza, "Kimden bahsettiğimi söyledim zaten. Vinicius Real Madrid'in armasını kirletiyor. Ben olsam onu takımdan kovardım. Vinicius biraz daha saygılı olmalı ki insanlar da ona saygı duysun. Kolay değil tabii, daha çocuk. Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Burası futbol, temas olacak. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı, bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti." şeklinde konuştu.