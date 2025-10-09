Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ı mektupla uyarmışlardı! Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama geldi

Galatasaray'ı mektupla uyarmışlardı! Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama geldi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, sakatlığı nedeniyle milli takım kampına katılmayan Ismail Jakobs hakkında konuştu. Senegal Futbol Federasyonu, İstanbul'da kalan futbolcu için Galatasaray Kulübü'ne uyarı yazısı göndermiş, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı gerekçe gösterilerek milli takıma katılmayan Ismail Jakobs için Galatasaray'a uyarı mektubu göndermişti. Federasyon, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı-kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istemişti.

Galatasaray'ı mektupla uyarmışlardı! Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama geldi - 1. Resim

"SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta görev yapan Jakobs hakkında konuşan Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Thiaw, "Hepimiz Ismail Jakobs'un eksikliğini hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

