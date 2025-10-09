Galatasaray'ı mektupla uyarmışlardı! Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama geldi

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı gerekçe gösterilerek milli takıma katılmayan Ismail Jakobs için Galatasaray'a uyarı mektubu göndermişti. Federasyon, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı-kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istemişti.

"SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta görev yapan Jakobs hakkında konuşan Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Thiaw, "Hepimiz Ismail Jakobs'un eksikliğini hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.