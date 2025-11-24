İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince yapılan GBT kontrolünde, 16 yaşındaki bir çocuğun hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle durdurdukları bir kişinin GBT kontrolünü yaptı.

Sorgulamada, 16 yaşındaki A.G.’nin "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından hakkında 4 ayrı dosya bulunduğu ve toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yaşının yaklaşık üç kat kadar hapis cezası bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABDULLAH AYDEMİR

