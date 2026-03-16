Avusturya'nın Tirol eyaletinde yaşayan bir Türk aile, Ramazan ayında ırkçı ve Müslüman karşıtı bir saldırının hedefi oldu. Ailenin evinin önüne domuz kafası ve hakaret dolu notlar bırakan saldırganlar kayıplara karıştı.

"EŞİM GÖRÜR GÖRMEZ ÇIĞLIK ATTI"

Hall in Tirol kasabasında ikamet eden aileden A.S, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Eşim sahur sonrası işe gitmek üzere kapıyı açtı ve domuz kafasını görür görmez çığlık attı." Saldırının ardından çocukların büyük korku yaşadığını belirten A.S, dış kapının lambası her yandığında çocukların tedirginlik içinde kapıya baktığını kaydetti.

"CANIMIZDAN ŞÜPHE EDİYORUZ"

Güvenlik endişesi taşıdıklarını vurgulayan aile ferdi, "Artık çocuklarımı yalnız bırakmaktan korkuyorum, canımızdan şüphe etmeye başladık" dedi. Aile, güvenlik için kamera taktırmak istediklerini ancak polisin bunun yasak olduğunu bildirdiğini belirterek, yetkililerin olayla yeterince ilgilenmediğini ileri sürdü.

İSLAM KARŞITI NOTLAR BIRAKILDI

Saldırganları sadece domuz kafası bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Ramazan ayına ve aileye yönelik ağır hakaretler içeren yazılı notlar bıraktı. Aile, failin bulunması için şikayette bulundu.

