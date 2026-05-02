Anadolu Ajansı
Amedspor'un Süper Lig bileti Diyarbakır’ı sokaklara döktü: Kutlamada yaralılar var
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile berabere kalarak Süper Lig vizesini alan Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ı sokağa döktü. Ofis ve Mahabad Bulvarı gibi kentin kilit noktalarında meşaleli kutlamalar yapılırken, kutlamalar sırasında havaya ateş açılması sonucu iki kişi yorgun mermiyle yaralandı.
Özetle DinleAmedspor'un Süper Lig bileti Diyarbakır’ı sokaklar...
Kaydet
Spor 2 dk önce
Diyarbakır sokaklarında Trendyol 1. Lig'in son haftasında alınan beraberlikle gelen Süper Lig bileti kutlanıyor.
Iğdır deplasmanından 3-3'lük skorla dönen Amed Sportif Faaliyetler'in en üst lige yükselmesi, kentin Mahabad Bulvarı ve Ofis gibi noktalarında taraftarları bir araya getirdi.
2 YARALI VAR
Havai fişekler ve meşaleler eşliğinde yapılan gösteriler sırasında araç konvoyları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kutlamalar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.
Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR