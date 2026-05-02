Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! Amedspor ile Erokspor yarışıyordu
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak ligi ikili averajla Erokspor'un önünde ikinci sırada bitirdi ve Süper Lig'e yükselen bir diğer takım oldu.
Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip son haftaya Esenler Erokspor ile aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler oldu.
AMEDSPOR İKİLİ AVERAJLA MUTLU SONA ULAŞTI
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak ligi ikili averajla Erokspor'un önünde ikinci sırada bitirdi ve adını Süper Lig'e yazdırdı.
Ligde İstanbul'daki maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da golsüz berabere kaldığı rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.
SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI
Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler 78. takım oldu.
Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirdi.
PLAY-OFF'TA SON TAKIM BELLİ OLDU
Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu.
İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirledi. Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için puan eşitliğinde Bandırmaspor'u geride bıraktı ve adını play-off'lara yazdırdı.
Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti.