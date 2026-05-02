İstanbul’un Beykoz ilçesinde günlerdir süren su kesintisi, mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşlar tankerlerin önünde kuyruk oluştururken, yaşananlar 90’lı yılları hatırlattı.

İstanbul’da su kesintisi krizi bu kez Beykoz’a bağlı Gümüşsuyu Mahallesi’nde yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait hatlarda meydana gelen arıza nedeniyle mahalle sakinleri yaklaşık 4 gündür susuzlukla mücadele ediyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, bidon ve damacanalarla sokaklara çıkarak su tankerlerinden su temin etmeye çalışıyor.

90'LI YILLARI HATIRLATTI

Mahallede oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, bazı vatandaşlar metrelerce yürüyerek evlerine su taşımak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan görüntüler, İstanbul’da geçmiş yıllarda yaşanan su sıkıntılarını yeniden gündeme getirdi.

Yaşanan mağduriyetin büyümesi üzerine Beykoz Belediyesi devreye girerek bölgeye su tankerleri sevk etti. Tankerler sayesinde mahalle sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa da, kesintinin uzun sürmesi tepkilere neden oldu.

"TANKERLERDEN ABDEST SUYU ALIYORUM"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Özdemir, yaşadıkları zorluğu “Tankerlerden abdest suyu alıyorum, lavabolarda yağmur suyu kullanıyorum. Sabah tuvalete gittim, su yoktu” sözleriyle dile getirdi.

Bir diğer mahalle sakini Eray Külyat ise kesintinin günlerdir sürdüğünü belirterek, “2026 yılında hâlâ böyle bir durum yaşıyoruz. İnsanların hastası var, kombiler çalışmıyor. Sürekli farklı saatler veriliyor ama su gelmiyor” diyerek tepki gösterdi.

Kadir Özkaya da iletişim eksikliğine dikkat çekerek, “Bilgi alamıyoruz. Tuvalete gitmeye korkar hale geldik. Abdest almak için içme suyu kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, arızanın bir an önce giderilmesini ve yetkililerden net bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyor.

"İBB YÖNETİMİNİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir sürdürülen su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan ilçe sakinlerinin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

İlçe halkının sabrının tükendiğini, temel ihtiyaç olan suya erişimin bir mağduriyete dönüştüğünü aktaran Gürzel, şunları kaydetti:

"İSKİ'nin sürekli güncellenen ama bir türlü tutmayan 'bitiş saatleri' kabul edilemez. İBB yönetimini ciddiyete, bu plansızlığın hesabını vermeye ve vatandaşımızın çilesine derhal son vermeye davet ediyorum. İhtiyaç halinde su tankeri desteğimizle komşularımızın yanındayız. İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm komşularımız su tankeri desteği için 444 66 61 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler."

