Galatarasay'dan zirve yarışında kritik kayıp
Galatarasay GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü ile 1-1 berabere kalarak bir maç eksiği bulunan lider Fenerbahçe arsaVev’in 3 puan gerisinde ikici sırada yer aldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü, Galatarasay GAİN ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Marta Cintra'nın 21. dakikada attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Elizabeth Owusuaa'nın 49. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
İki takımdan birer oyuncunun da kırmızı kart gördüğü karşılaşma 1-1 sona erdi.
ZİRVENİN 3 PUAN GERİSİNDE
Bu skorla ligde puanını 68'e çıkaran Galatarasay GAİN, bir maç eksiği bulunan lider Fenerbahçe arsaVev’in 3 puan gerisinde ikici sırada kaldı.
