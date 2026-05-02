Çin, ABD'nin İran ambargosunu delip geçti: Yaptırımlarınızı tanımıyoruz
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin İran petrolü ithal eden Çinli rafinerilere yönelik yaptırımlarını tanımayacağını resmen duyurdu.
ABD'NİN HEDEFİNDE "ÇAYDANLIK" RAFİNERİLERİ VAR
Washington yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarını kesmek amacıyla "çaydanlık" (teapot) olarak bilinen Çinli bağımsız rafinerileri kıskaca almıştı.
Pekin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kısıtlamaların uluslararası hukuku ihlal ettiğine değinildi.
Çinli rafineriler, İran’dan indirimli ham petrol tedarik ederek ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynuyor.
ABD ise şirketlerin İran’a milyarlarca dolar gelir sağladığını öne sürerek yaptırım listesini genişletmek istiyor. Geçtiğimiz Cuma günü Qingdao Haiye Oil Terminal adlı bir firma daha, İran’dan on milyonlarca varil petrol ithal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edilmişti.
TRUMP VE Xİ JİNPİNG BİR ARAYA GELECEK
İran ablukasının gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilmesi planlanan kritik zirvenin yeni tarihi netleşti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre iki lider, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin’de bir araya gelecek.