Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Asadi, ABD ile çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin 'yüksek' olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Kongre üyelerine yazdığı mektupta askeri duruşta değişiklik olmamasına rağmen çatışmaların "sona erdiğini" beyan etmişti. Ancak sahadaki gerçeklik daha karmaşık bir tablo çiziyor.

28 Şubat'ta başlayan savaş, 8 Nisan'dan bu yana Pakistan'ın arabuluculuğuyla askıya alınmış durumda. İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini sürdürerek petrol ve gaz akışını keserken, ABD ise İran limanlarına yönelik ablukasını devam ettiriyor.

MÜZAKERE TEKLİFİ MASADA: TRUMP MEMNUN DEĞİL

İran tarafının arabulucu Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni müzakere teklifi de gerilimi düşürmeye yetmedi. Başkan Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan gelen bu yeni teklif metninden "memnun olmadığını" dile getirdi.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Asadi Muhammed Cafer Asadi, ABD ile çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin "yüksek" olduğunu belirterek, "Kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını gösteriyor" dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, ülkesinin barıştan kaçmadığını ancak şartların dikte edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Ejei, "Müzakerelerden asla kaçınmadık ancak barış şartlarının dayatılmasını kabul etmeyiz" şeklinde konuştu.

REJİM İÇİNDE BÖLÜNME

Tahran yönetimi, denizdeki ablukayı kırmak için petrolünü demiryolu ile Çin’e gönderme ve gıda maddelerini karayolu üzerinden Kafkasya ve Pakistan’dan ithal etme arayışına girdi. Ancak İran Denizcilik Birliği’nin paylaştığı verilere göre, ticari trafiğin yalnızca %40’ı bu alternatif yollara kaydırılabiliyor. Geri kalan büyük ticaret hacmi, abluka altındaki limanlarda hapsolmuş durumda.

Ekonomik risk ve askeri kuşatma, İran siyasetini de ikiye böldü. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlılar, toplumsal hoşnutsuzluktan çekinerek Trump yönetimiyle hızlı bir ateşkes ve anlaşma yapılmasını savunuyor. Öte yandan, Said Celili gibi sertlik yanlısı isimler, ablukanın bir "savaş ilanı" olduğuna değinerek askeri inisiyatif alınması gerektiği görüşünü paylaşmakta.

Florida'da konuşan Trump, Kiminle uğraştığımızı bilmiyoruz. Arıyorlar, 'Ben filan filan Muhammed'im' diyorlar. Ben de 'Sen bir lider misin? Biz bir lider arıyoruz' diyorum." demişti.

ABLUKA KIRILABİLİR Mİ?

Devrim Muhafızları kanadında, petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla denizaltıların yanı sıra mayın yerleştirmek üzere özel olarak eğitilmiş yunuslar gibi daha önce sahada görülmemiş sıra dışı unsurlarla ABD savaş gemilerine operasyon düzenlenmesi öneriliyor.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Devrim Muhafızları, daha önce de Hürmüz Boğazı’ndaki denizaltı internet kablolarını hedef alabileceğine dair sinyaller vermişti. Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan kablo haritaları, küresel internet trafiğinin kesintiye uğratılabileceği bir şantaj unsuru olarak ABD istihbaratı tarafından değerlendirilmeye başlandı.

