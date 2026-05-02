Washington, aralarında İngiltere ve Polonya'nın da bulunduğu Avrupalı müttefiklerini silah sevkiyatlarında yaşanacak uzun süreli gecikmeler konusunda resmen uyardı.

ABD yönetimi, İran savaşı nedeniyle tükenen askeri envanterini doldurmak için stratejik bir makas değişikliğine gitti. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Pentagon, İngiltere, Polonya, Litvanya ve Estonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesine füze sistemleri teslimatında ciddi aksamalar yaşanacağını iletti.

Gecikmelerin sadece Avrupa ile sınırlı kalmadığı, Asya'ya yapılacak sevkiyatların da ertelenmesinin masada olduğu öğrenildi.

ABD’den Avrupa’ya soğuk duş: Sizi savunamayız, envanterimiz İran savaşında tükendi

HİMARS VE NASAMS MÜHİMMATLARI TEHLİKEDE

Yaşanan bu krizden en çok etkilenen sistemlerin başında, Ukrayna savaşının gidişatını belirleyen ekipmanlar geliyor. ABD'nin uyarısına göre Lockheed Martin üretimi yüksek hareket kabiliyetine sahip roket sistemleri olan Himars ile Raytheon ve Kongsberg ortak yapımı karadan havaya füze sistemi Nasams mühimmatlarında büyük teslimat sorunları kapıda. Pentagon, "operasyonel hassasiyet" gerekçesiyle ayrıntı vermekten kaçınırken, silah transfer vakalarını yeniden değerlendirdiklerini kabul etti.

"ABD AVRUPA'YI FEDA ETMEYE HAZIR"

Brookings Enstitüsü uzmanı Tom Wright, yaşanan kriz hakkında "Pentagon artık Orta Doğu'da uzun bir savaş vermek zorunda kalabilir ve aynı zamanda Hint-Pasifik'te caydırıcılığı güçlendirmek için çaresiz durumda. Bunu yapmak için Avrupa'yı feda etmeye fazlasıyla hazır". değerlendirmesini paylaştı.

Wright'a göre Avrupa, kendi savunma sanayisini "ışık hızında" inşa etmekten başka bir çıkış yoluna sahip değil.

UKRAYNA CEPHESİNDE PATRİOTLAR BOŞ KALIYOR

Silah stoklarındaki bu daralma, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’yı doğrudan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, teslimatların gecikmesi nedeniyle Rus saldırıları sırasında Patriot fırlatıcılarının bazen mühimmatsız kaldığını açıkladı. Üst düzey Ukraynalı yetkililer de İran savaşının başlamasından bu yana Kiev'e giden silahların sevkiyatında büyük aksamalar yaşandığını doğruladı.

ASYA MÜTTEFİKLERİ DE TEDİRGİN

Sadece Avrupa değil, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'daki müttefikler de ABD mühimmat eksikliğinin pençesinde. Özellikle Japonya'nın parasını ödediği Tomahawk seyir füzelerindeki gecikmelerden derin hayal kırıklığı yaşadığı ileri sürüldü.

