Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyip 105 dakikalık yolun 70 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bakan 2030'da tamamlanması beklenen proje ile yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yolun, topografik açıdan zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını ifade etti.

Trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nun 101 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa edildiğini söyledi.

PROJENİN YÜZDE 49'U TAMAMLANDI

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğü’nün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu yolundaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki çeşitli kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir" dedi.

6 tünel şimdiden hazır! Dev proje bittiğinde 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek

2030'A KADAR BİTMESİ PLANLANIYOR

Çalışmaların tüm kesimlerde yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Proje ile keskin virajların ve eğimli kesimlerin azaltıldığını ifade eden Uraloğlu, sürüş konforu ve güvenlik seviyesinin artırılacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız" diye konuştu.

6 tünel şimdiden hazır! Dev proje bittiğinde 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek

"105 DAKİKALIK YOL 70 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergâhın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin’in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız."

6 tünel şimdiden hazır! Dev proje bittiğinde 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek

