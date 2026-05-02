Hull City, Norwich City karşısında geri düştüğü maçı çevirerek play-off biletini aldı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ekip, yarı finalde Millwall ile karşılaşacak; hedef, yıllar sonra yeniden Premier Lig.

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi konuk etti. Turuncu-siyahlı ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekip Norwich City, 26. dakikada Toure'nin attığı golle maçta öne geçti. Bu gole hızlı reaksiyon gösteren ev sahibi Hull City, 28. dakikada kazanılan penaltı atışını McBurnie ile gole çevirerek skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan McBurnie, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek maçın skorunu 2-1 olarak tayin etti.

PLAY-OFF YARI FİNALİNDE RAKİP MILLWALL

Sahadan aldığı üç puanla normal sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan "Kaplanlar", Premier Lig yolunda play-off oynamaya hak kazandı. Hull City'nin play-off yarı finalindeki rakibi Millwall oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan yarı final eşleşmelerini geçen takımlar, Premier Lig'e yükselen son ekip olmak için Wembley Stadyumu'nda final maçına çıkacak.

PREMIER LİG'E DOĞRUDAN YÜKSELENLER: COVENTRY VE IPSWICH TOWN

Championship'te sezonun sona ermesiyle doğrudan bir üst lige çıkan takımlar da netleşti. Daha önce Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Coventry'nin ardından, ligi 84 puanla ikinci sırada bitiren Ipswich Town, 1 sezonluk aranın ardından yeniden İngiltere'nin en üst düzey liginde mücadele etme hakkı kazandı.

ACUN ILICALI YÖNETİMİNDE PREMIER LİG HEDEFİ

Türk iş insanı Acun Ilıcalı tarafından 2022 yılında satın alınan Hull City, bu süreçten sonra kademeli bir değişim dönemi geçirdi. Ilıcalı'nın sahipliği döneminde ligi sırasıyla 19., 15., 7. ve 21. sıralarda bitiren takım, bu sezon ilk 6 içerisine girerek önemli bir ivme yakaladı. En son 2016/17 sezonunda Premier Lig'de yer alan kulüp, play-off aşamasını başarıyla geçerek yıllar sonra İngiliz futbolunun zirvesine geri dönmeyi amaçlıyor.

