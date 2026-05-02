İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Fransız asıllı bir rahibeye yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırı sonrası, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kutsal topraklarda artan Hristiyan karşıtı eylemlere dikkat çekerek, saldırganın "ibretlik bir ceza" ile cezalandırılmasını talep etti.

Kudüs’teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan 48 yaşındaki bir rahibe, 36 yaşındaki bir İsrail vatandaşının saldırısına uğradı.

Saldırgan İsrail vatandaşı önce rahibeyi itip düşürdü. Sonra yerde tekmeledi.

Başından yaralanan rahibe hastaneye kaldırılırken, okul yönetimi İsrail güvenlik güçlerini derhal harekete geçmeye çağırdı.

Fransız rahibeyi yere fırlatıp tekmelemişti! Macron yönetimi İsrail'den ibretlik ceza istedi

FRANSA: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te Hristiyan bir vatandaşımızın maruz kaldığı şok edici saldırının ardından kendisine derin üzüntümü, desteğimi ve acil şifa dileklerimi ilettim. Bu iğrenç eylemin faili tutuklandı. Kutsal topraklarda giderek artan ve Fransa'nın Katolik topluluklarını ve kutsal yerleri koruma konusundaki tarihi misyonuna bağlılığı gereği hiçbir şartta müsamaha gösteremeyeceği Hristiyan karşıtı eylemleri durdurmak için verilecek ceza ibretlik olmalıdır" ifadelerini paylaştı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırının ardından 29 Nisan Çarşamba günü gözaltına alınan 36 yaşındaki İsrail vatandaşı hakkında "ırkçı saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

