İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırı sonrasında gözaltına alarak Aşdod Limanı'na götürdüğü İspanyol ve Filistin vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilyalı Thiago Silva'nın durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesi, diplomatik bir krize dönüştü. İsrail yönetimi, uluslararası sularda alıkoyduğu 177 aktivistten 175'ini serbest bırakırken, filo yönetiminde yer alan iki ismi sorgulanmak üzere İsrail'e getirdi.

İspanyadan İsraile nota: Vatandaşımızı derhal serbest bırakın!

İKİ AKTİVİST KAÇIRILDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’nun yönetim kurulu üyeleri ve sözcüleri olan Seyf Ebu Keshkek (İspanya-Filistin vatandaşı) ve Thiago Avila'nın (Brezilya vatandaşı) Yunanistan'ın Girit Adası'ndan İsrail'e nakledildiğini duyurdu.

İSPANYA’DAN KINAMA: DERHAL SERBEST BIRAKIN

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yaşananların uluslararası sularda gerçekleşen "yasa dışı bir gözaltı" olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Albares, Abukeshek’in diğer aktivistlerle birlikte serbest bırakılması gerektiğini ve kendisine özel bir muamele yapılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İspanya hükümetinin koalisyon ortağı Sumar ittifakı da aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını ve fiziksel bütünlüklerine saygı gösterilmesini talep etti.

ULUSLARARASI SULARDA "HUKUK DIŞI" MÜDAHALE

İsrail ordusu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularına sadece birkaç mil mesafede ve uluslararası sular sınırında 58 tekneden oluşan filoya müdahale etti. Müdahale sırasında 31 aktivist yaralanırken, alıkonulan kişilere kötü muamelede bulunulduğu ifade edildi. İsrail, filo yöneticisi iki aktivist dışındaki grubu 1 Mayıs’ta Girit Adası'na bıraktı.

FİLO MİSYONU DEVAM EDİYOR

12 Nisan’da Barselona’dan yola çıkan ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyı bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu’nun onlarca teknesi, İsrail’in engellemelerine rağmen halen Yunan kara sularında bekleyişini sürdürüyor. Filo yönetimi, alıkonulan tüm aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası kamuoyuna İsrail rejimine baskı yapma çağrısında bulundu.

