Ankara'da yarın gerçekleştirilecek olan "Run Atakule Koşusu", kent trafiğinde geçici düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 08.30'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Kapanacak güzergâhların merkezinde Cinnah Caddesi yer alırken, bu caddeye bağlanan çok sayıda sokak da uygulamadan etkilenecek. Atatürk Bulvarı ile Hoşdere Caddesi arasında kalan Cinnah Caddesi bölümü başta olmak üzere; Bükreş Caddesi, Farabi Sokak, Mesnevi Sokak ve çevredeki diğer bağlantı yollarının girişleri etkinlik süresince araç geçişine kapalı olacak.

"ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANIN" UYARISI

Ayrıca Kavaklıdere Caddesi’nden Cinnah Caddesi’ne dönüşü sağlayan Kavaklıdere Sokak girişi de trafik akışına kapatılabilecek noktalar arasında bulunuyor. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Koşu etkinliğinin sona ermesinin ardından yolların kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

