Ankara'da 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltında
Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çankaya'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çankaya'da bir adrese operasyon düzenledi.
- Operasyonda 25 kilogram skunk ele geçirildi.
- Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çankaya'da bir adreste "yasa dışı silah ticareti yapıldığı" ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
25 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adrese yapılan operasyonda ekipler yaptıkları aramada 25 kilogram skunk ele geçirdi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
