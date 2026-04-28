İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, 1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında 17 bin 188 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanında uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çifti operasyonlara ilişkin son bilgileri verdi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli’nde açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, 4 aylık verileri açıklayarak, mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

17 BİN 188 OPERASYON

Bakan Çiftçi “1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi” dedi.

“Hedef aldığımız 298 organize suç örgütünün 46’sının narkotik suç odaklı olması, uyuşturucu tehdidinin organize suçla, sokak şiddetiyle, yasa dışı para ağlarıyla ve terörün finansmanıyla ne kadar iç içe geçtiğini açıkça göstermektedir” diye belirten Bakan Çiftçi, operasyonların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

