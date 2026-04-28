Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık arayışlarına başladı. Bu yıl fiyatlar geçen seneye göre artarken, satıcılar maliyetleri neden gösterdi. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde kurbanlık pazarlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, pazarlarda sıkı pazarlıklar da dikkat çekiyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 100 bin liradan başlayarak hayvanın cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 700 bin liraya kadar yükseliyor. Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla alıcı bulurken, satıcılar artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.

UZUN SÜREN PAZARLIKLAR

Pazarlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri ise alıcı ile satıcı arasında yaşanan pazarlıklar. Geleneksel görüntülerin oluştuğu kurbanlık alanlarında, vatandaşlar uygun fiyat için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da maliyetlerini kurtarma mücadelesi veriyor.

YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK

Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna ve resmi belgelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı öncesi önümüzdeki günlerde pazarlardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

