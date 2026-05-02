FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik artan tepkilerin ardından geri adım sinyali verdi. “Piyasa gerçekleri” savunmasına rağmen taraftar baskısını kabul eden kurum, 2030 turnuvası için biletleme modelini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Dinamik fiyatlandırma ve astronomik ikinci el satış rakamları tartışmaları büyütürken, gözler FIFA’nın atacağı yeni adımlara çevrildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik artan tepkiler üzerine, 2030 turnuvası için biletleme politikasını yeniden değerlendireceğini açıkladı. Kanada, Meksika ve ABD’nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 organizasyonu öncesinde, bilet maliyetlerinin yüksekliği spor kamuoyunda geniş yer buluyor.

"PİYASA GERÇEKLERİ" VURGUSU

FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Mattias Grafström, Vancouver’daki FIFA Kongresi’nin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AP’nin aktardığı bilgilere göre Grafström, bilet fiyatlarındaki artışı "Kuzey Amerika’daki piyasa gerçekleri" ile ilişkilendirdi. Farklı fiyat kategorilerinin bulunduğunu ve bazı biletlerin daha erişilebilir olduğunu savunan Grafström, buna rağmen taraftar tepkilerinin dikkate alınacağını ve 2030 Dünya Kupası için mevcut modelin gözden geçirileceğini ifade etti.

TARAFTAR ÖRGÜTLERİNDEN HUKUKİ ADIM

Bilet fiyatlandırma sistemine en sert tepki Avrupa merkezli Football Supporters Europe (FSE) grubundan geldi. FSE, mevcut sistemi "fahiş" ve "taraftarlara yönelik bir ihanet" olarak nitelendirerek, konuyu Avrupa Komisyonu'na taşıdı. Örgütün, aşırı fiyatlandırma gerekçesiyle FIFA’ya karşı hukuki süreç başlattığı bildirildi.

DİNAMİK FİYATLANDIRMA VE İKİNCİ EL PİYASASI

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise fiyatların yüksek talebin doğal bir sonucu olduğunu belirtti. Özellikle ABD’de yaygın olan ve maçın önemine göre değişkenlik gösteren “dinamik fiyatlandırma” sistemine dikkat çeken Infantino, talebin arzın çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Resmi kanalların dışındaki yeniden satış platformlarında ise rakamlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. 19 Temmuz’da MetLife Stadium’da oynanacak final maçı için bazı biletlerin 2 milyon dolara kadar listelendiği, diğer platformlarda ise on binlerce dolarlık fiyat etiketlerinin görüldüğü aktarıldı.

13 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENTİSİ

FIFA yetkilileri, eleştirilerin odağındaki turnuvanın ekonomik büyüklüğüne dair verileri de paylaştı. Kurum, 2026 Dünya Kupası’nın toplamda 13 milyar dolara kadar gelir sağlaması bekliyor. Mattias Grafström, elde edilecek bu kaynağın FIFA’nın kalkınma programları aracılığıyla 211 üye federasyona aktarılacağını ve futbolun küresel gelişimi için "kalıcı bir miras" oluşturacağını sözlerine ekledi.

