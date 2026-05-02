BAE’nin ayrılığı sonrası OPEC+’ta yedi ülke, Haziran itibarıyla üretimi günlük yaklaşık 188 bin varil artırma kararı aldı.

Orta Doğu’da tırmanan İran savaşı ve enerji piyasalarındaki belirsizlik sürerken, OPEC+ üyeleri üretim kotasında artış konusunda uzlaşmaya vardı.

BAE'NİN AYRILIĞINA RAĞMEN "YOLA DEVAM" MESAJI

BAE'nin 1 Mayıs itibarıyla gruptan çekilme kararının ardından OPEC+ içinde nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Planlanan yeni artışın, BAE'nin payı hariç tutularak ve geçen ayki günlük 206 bin varillik artışla uyumlu olacak şekilde ayarlandığı öne sürüldü. Reuters'a konuşan kaynaklar, "Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ayrılık kararıyla sarsılan OPEC+, piyasalara istikrar mesajı vermeyi hedefliyor." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI İHRACAT KISITLANDI

28 Şubat'ta patlak veren ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sonuçlanan İran merkezli çatışmalar, Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi dev üreticilerin ihracatını doğrudan vurdu. Savaş öncesi dönemde üretimi artırma kapasitesine sahip olan ülkeler, şu an ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış durumda. Nisan ayında ABD ablukasına maruz kalan İran'ın petrol ihracatı da bu süreçte büyük darbe aldı.

ÜRETİM RAKAMLARINDA SERT DÜŞÜŞ

OPEC+ üretimi Mart’ta günlük 35,06 milyon varile geriledi; bir önceki aya göre 7,70 milyon varillik keskin düşüş yaşandı.

İhracat kısıtlamaları nedeniyle en büyük kayıpları Irak ve Suudi Arabistan yaşarken, Rusya da Ukrayna'nın drone saldırıları sonucu oluşan altyapı hasarı sebebiyle üretimini kısmak zorunda kaldı.

PAZAR GÜNÜ GÖZLER YEDİ ÜLKEDE

Pazar günü çevrimiçi ortamda bir araya gelecek olan yedi ülke Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan, Rusya ve Umman'dan oluşuyor. BAE'nin ayrılmasıyla 21 üyeye düşen OPEC+ içerisinde, son yıllarda üretim kararlarını fiilen bu yedi ülke ve BAE yönlendiriyordu.

PEKİ, ZAM MI GELECEK İNDİRİM Mİ?

Pazar günü çevrimiçi toplanacak olan petrol devlerinin üretim kotalarını küçük bir miktar artırması bekleniyor. Ancak bu kararın sevinci kursaklarda kalabilir. Piyasalar şu an bekle-gör modunda. Eğer savaşın gölgesinde sevkiyat yolları açılmazsa, petrol devlerinin kağıt üzerindeki "üretim artışı" kararı, akaryakıt pompalarındaki ateşi düşürmeye yetmeyebilir.

