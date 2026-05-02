Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda gözler İstanbul’da oynanacak kritik yarı final karşılaşmasına çevrildi. VakıfBank ile Imoco Conegliano arasında oynanacak mücadele öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve organizasyon detayları voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Vakıfbank-Imoco Conegliano maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Dörtlü Final kapsamında Türk temsilcisi VakıfBank, yarı finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank ile A. Carraro Prosecco Doc Conegliano arasında oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT’nin resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü 17.00'de oynanacak karşılaşma, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Avrupa voleybolunun üst düzey ekiplerini karşı karşıya getiren organizasyonda, VakıfBank finale yükselmek için mücadele edecek.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI İSTANBUL'DA YAŞANIYOR

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Turnuvada VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit Türkiye’yi temsil ederken, İtalya’dan Imoco Conegliano ve Savino Del Bene şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarı final maçlarının ardından kazanan ekipler finale yükselecek.

VakıfBank, organizasyonda daha önce kazandığı şampiyonluklara bir yenisini eklemeyi hedeflerken, Imoco Conegliano ise son şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkacak. Organizasyon kapsamında final ve üçüncülük karşılaşmaları 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’daki bu büyük organizasyon, Avrupa voleybol sezonunun en önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

