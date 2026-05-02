Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. 2026 yılı MSÜ tercih süreci ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Başvuruların incelenmesi ardından sonuç duyurusu Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılacak. Peki, takvim belli oldu mu? MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) tercih takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Tercih başvuruları 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alındı. MSÜ tercih başvurusu kabul edilen adayların değerlendirmeleri, 2026-MSÜ sınav puanı, fiziki yeterlilik parkuru ve mülakat performansını kapsayan Aday Değerlendirme Puanı (ADP) üzerinden yapılacak. Şimdi gözler sonuç takviminde. Peki, MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarının ilanı için bir tarih paylaşmadı. Geçen yıl tercih sonuçları 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin işlemesi durumunda MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.



YERLEŞTİRME SÜRECİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır. Bu yıl yapılan yeni düzenleme ile Hava İstihkâm ve Hava Piyade tercihi ayrı bir tercih olup, aday yerleştiği takdirde olumsuz beyan veren ya da kayda gelmeyenlerin tüm harp okulları için adaylığı sonlandırılacaktır. Adaylar tercih sıralamalarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapması önem arz etmektedir.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirilecekler. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.



