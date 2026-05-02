e-devlet şifrelerini ele geçirip trafik cezalarını ve vergi borçlarını korsan yazılımlarla sildiklerini iddia eden sanal çete suçüstü yakalandı. Şebeke üyeleri binlerce liralık borçları yarı fiyatına silme vaadiyle vatandaşları hem paralarından hem de kişisel verilerinden ediyor.

Sanal ağlar üzerinden örgütlenen suç şebekeleri uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçların yanına şimdi de dijital dolandırıcılığı ekledi.

Telegram üzerinden yayılan ilanlarla vatandaşlara ulaşan bir çetenin trafik cezalarını ve vergi borçlarını sistemden kalıcı olarak sildiği iddia edildi. Korsan yazılımlar ve sistem sızıntıları kullanarak kamu maliyesine müdahale ettiğini öne süren şebeke borçluları kendi saflarına çekmek için her yolu deniyor.

KORSAN YAZILIMLA BORÇ TEMİZLEME OPERASYONU

ATV Haber muhabirinin müşteri kılığında ulaştığı çete üyeleri borç silme sürecinin e-devlet şifresi üzerinden yürütüldüğünü itiraf etti.

“Ceza silme” vaadiyle büyük vurgun: Telegram çetesi ifşa oldu

Şebeke üyeleri borçlu kişinin hesabına giriş yaptıktan sonra yurt dışından getirildiği iddia edilen özel bir kodlama sistemiyle trafik cezalarını önce vergi borcuna dönüştürüyor.

Ardından bu borçlar sahte dijital ödeme yöntemleriyle sistemden temizleniyor. Şebeke temsilcisi bu işlemin sadece birkaç saat sürdüğünü ve hiçbir iz bırakmadığını savunarak sisteme müdahale edebildiklerini açıkça dile getiriyor.

90 BİN LİRALIK BORCA "İNDİRİMLİ" TARİFE

Pazarlık sürecinde ise dolandırıcılığın boyutları daha net ortaya çıkıyor. 90.000 liralık trafik borcunu sildirmek isteyen muhabire 25.000 liralık bir teklifle gelen çete üyesi fiyatta indirim yaparak 20.000 liraya kadar düştü.

Güven kazanmak için daha önce yüz binlerce liralık borçları sildiklerini iddia eden suçlu yarısı peşin olmak üzere kapora talep ediyor. İstanbul’da bu işi yapan tek kişi olduğunu öne süren şahıs yazılımın Türkiye’de sadece dört kişide bulunduğunu söyleyerek mağdurları ikna etmeye çalışıyor.

HEM PARA HEM KİMLİK BİLGİLERİ TEHLİKEDE

Bu tehlikeli yöntemde asıl riskin kullanıcıda olduğunu unutmamak gerekiyor. E-devlet şifresini paylaşan vatandaşlar sadece dolandırılmakla kalmıyor aynı zamanda kişisel verilerini ve tüm dijital kimliklerini suç örgütlerinin eline teslim ediyor.

