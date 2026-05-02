Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Ipswich Town, Championship'in son haftasında sahasında Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederek 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve doğrudan Premier Lig biletini aldı.
COVENTRY CİTY'NİN ARDINDAN BİLETİ ALDI
Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan Premier Lig biletini aldı.
BİR ARAYLA PREMİER LİG'DE
Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
