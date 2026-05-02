Türkiye, Mayıs ayına soğuk ve yağışlı bir havayla giriyor. 43 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte adeta kış şartları geri dönecek.

Mayıs ayının ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar azaldı, kar ve sağanak geri geldi. Bolu, Çorum, Karabük ve Ankara gibi kentlerde bugün kar yağışı etkisini hissettirirken, yarın için kritik uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul dahil birçok kent için sarı kodlu uyarı verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yurt genelinde bazı bölgelerde yağışların etkili olacağı belirtildi.

Marmara ve çevresinde; Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da da etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Özellikle Bursa genelinde ve Bilecik’in güneyinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olacağı, yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir ile Aydın’ın iç kesimlerinde başlayacak yağışların; ilerleyen saatlerde Denizli ve Manisa ile Muğla’nın iç kesimlerinde de kuvvetlenmesi öngörülüyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

HEYELAN, YILDIRIM VE DOLU UYARISI

Akdeniz hattında ise Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş genelinde, Adana’nın iç kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Mersin’in batı ilçelerinde ise yağışların yer yer daha şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer; sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, kar yağışının görülebileceği bölgelerde buzlanma, don ve tipi ihtimaline karşı da tedbir alınması gerektiğini hatırlatıyor.

3 Mayıs 2026 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası

43 KENT İÇİN "SARI KOD"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, hem sağanak hem de kar yağışı nedeniyle 43 kente sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir de yer aldı.

Uyarı alan iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

"PAZAR KIŞ HAVASI VAR"

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda yarın 81 şehrin tamamında sağanak beklendiği ifade edildi. Öte yandan yapılan başka bir paylaşımda ise İstanbul'a dikkat çekildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pazara poyraz damgasını vuracak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege'de poyraz fırtına şeklinde buz gibi esecek. Yağmur da getirecek. Pazar kış havası var."

