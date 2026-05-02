İstanbul'un yanı başında beyaz örtü coşkusu! Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı
Kocaeli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Kartepe'de kar kalınlığı 12 santimetreyi buldu. İstanbul'un yanı başında kar keyfi yapan vatandaşlar kameralara yansıdı.
Kent genelinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını beraberinde getirdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde dün belirli aralıklar başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
KAR KALINLIĞI 12 SANTİMETRE
Bahar ayında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar aileleri ile beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, ulaşımın aksamaması için görev yapıyor.
TUZLAMA VE KAR KÜREME YAPILIYOR
Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.