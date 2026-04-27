Rüzgarın etkisiyle iki kez alevlenen Beykoz’daki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği, yangında 14 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

İstanbul Beykoz'daki Kılıçlı Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Beykoz'daki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı! 14 hektar kül oldu

İKİ DEFA ALEVLENDİ

Beykoz-Şile sınırındaki yangına ulaşımın kısıtlı olması, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Yangın ilk olarak saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınırken, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi.

Beykoz'daki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı! 14 hektar kül oldu

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, saat 01.00 sıralarında tekrar kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel ile müdahale edilirken, yaklaşık 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ile makilik alan zarar gördü.

Beykoz'daki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı! 14 hektar kül oldu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası