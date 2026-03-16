İran'dan yapılan füzeli misillemede şarapnel parçaları Batı Kudüs'te bulunan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına düştü.

İran’ın misilleme füzeleri İsrail’in kalbine kadar sızdı. Batı Kudüs üzerinde demir kubbe ve hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzelerden kopan dev şarapnel parçaları, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin hemen yakınına düştü.

İsrail ordusu, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için tüm savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına "acil durum" mesajları gönderilirken, Kudüs başta olmak üzere pek çok kentte sirenler çaldı.

NETANYAHU’NUN OFİSİNE YAKIN NOKTAYA İSABET

Yedioth Ahronot gazetesi, füze ve şarapnel parçalarının Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına ve Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine düştüğünü duyurdu. Parçaların ayrıca Beyt Şemeş kentine de isabet ettiği kaydedildi.

ACİL YARDIM SERVİSİNDEN AÇIKLAMA

İran saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

Şarapnel parçalarının düştüğü noktalarda güvenlik güçleri inceleme başlatırken, ülkede yüksek güvenlikli alarm durumu sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

