500 bin konut projesi İstanbul'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı araştırılıyor

TOKİ koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma imkanı sunuyor. En yüksek kontenjanın ayrıldığı İstanbul’da 100 bin yeni sosyal konut yapılacak. Ancak vatandaşların merak ettiği konu, bu dev projede konutların nerede, hangi ilçelerde inşa edileceği.

500 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA NEREDE YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul genelinde yapılacak 100 bin konutun planlaması, hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda stratejik bölgelerde ilerliyor. Proje kapsamında Başakşehir Kayabaşı, Arnavutköy, Silivri, Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçeleri öne çıkıyor. Bu bölgeler, hem mevcut TOKİ projeleriyle entegre edilmesi hem de ulaşım ve altyapı avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Deprem riski ve zemin güvenliği, proje sahalarının belirlenmesinde öncelikli kriter olarak öne çıkıyor. Bakanlık, yeni konut bölgelerini metro ve ana karayolu hatlarına yakın noktalarda konumlandırmayı hedefliyor. Her konut alanında okul, sağlık merkezi, park ve ticari ünitelerin yer alacağı “mahalle konsepti” uygulanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen planlamada İstanbul’un iki yakasında eşit dağılıma yakın bir model benimsendi. Avrupa Yakası’nda Başakşehir-Kayabaşı hattı ile Arnavutköy’de mevcut TOKİ yerleşim alanlarının genişletilmesi, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla Aydınlı ve Pendik Velibaba bölgelerinde yeni etapların devreye alınması bekleniyor.

Projelerde yatay mimari anlayışı uygulanacak. Binalar 4-5 katı geçmeyecek şekilde tasarlanacak ve her etapta yeşil alan, çocuk oyun parkı, spor tesisleri ve kültürel alanlara yer verilecek. İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin konutun önemli bir kısmı 2027 yılı sonuna kadar teslim edilecek.

500 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE?

İstanbul’da yapılacak sosyal konutların kesin listesi henüz açıklanmadı ancak belirlenen öncelikli bölgeler arasında Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla, Pendik, Silivri ve Sancaktepe öne çıkıyor. Bu ilçeler, son yıllarda TOKİ’nin toplu konut yatırımlarına ev sahipliği yapan bölgeler olarak biliniyor.

Bakanlık, ayrıca şehir genelinde ulaşım hatlarına yakın yeni yerleşim alanları üzerinde fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Metro, Marmaray ve TEM bağlantı yollarına erişimi kolay bölgeler, yeni etapların inşasında belirleyici olacak.

500 BİN KONUT İSTANBUL PEŞİNAT ORANI VE TAKSİTLER

Taksit ödemeleri her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecek. İstanbul için peşinat ve taksit oranı:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.