TOKİ peşinat ne zaman ödenir? Taksitlerin başlayacağı tarih netleşti

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım 2025 itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru ücreti olarak belirlenen 5 bin TL’nin ardından gözler peşinat ödeme tarihine ve taksitlerin ne zaman başlayacağına çevrildi.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde peşinat ödemesi, sözleşme imzalanırken yapılacak. Başvurusu kabul edilen hak sahipleri kura sonrası belirlenen tarihlerde bankaya yönlendirilecek ve sözleşme esnasında yüzde 10’luk peşinat tutarını yatıracak.

Peşinatlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden tahsil edilecek. Başvuru bedeli olan 5 bin TL ise sözleşme aşamasına geçmeyen hak sahiplerine iade edilecek. Sözleşme anında yapılan peşinat ödemesinden sonra taksitlendirme programı uygulanmaya başlayacak.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ilk ay başlıyor. Yani hak sahibi sözleşmesini imzaladığı ayın ardından yeni ay ile birlikte ilk taksitini yatıracak.

Taksitler 240 ay (20 yıl) vade üzerinden hesaplanacak. Konut teslim sürecinden önce başlayan bu ödemeler, projeye göre değişiklik gösterebilse de genel uygulama sözleşme sonrası düzenli taksit ödemesiyle ilerliyor. Böylece hak sahipleri anahtar teslimine kadar borçlarını ödemeye devam etmiş olacak.

TOKİ TAKSİTLERİ AYLIK ÖDEME NE KADAR, ARTACAK MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında aylık taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlıyor. Bu rakam konut büyüklüğüne, bulunduğu ile ve metrekaresine göre değişiyor. 1+1 evlerde başlangıç aylık ödeme tutarı daha düşükken, 2+1 konutlarda bu rakam yükseliyor.

Taksit ödemeleri her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Böylece ödemeler tüm hak sahipleri için TÜFE artış sistemine bağlı olarak revize edilecek.

TOKİ YÜZDE 10 PEŞİNAT NE KADAR?

Projede yüzde 10 peşinat, hak sahipliği belirlendikten sonra sözleşme sırasında bankaya yatırılıyor. 1 milyon 800 bin TL başlangıç satış bedelli bir konutta peşinat tutarı 180 bin TL olarak hesaplanıyor. Peşinat ödemesi, sözleşme imzalanmazsa yapılmıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PEŞİNAT VE TAKSİT ORANLARI

İstanbul dışındaki illerde peşinat ve taksit oranları şu şekilde:

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.

İstanbul için ödeme planı:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.