Haberler > Gündem > Osman Bektaş sadece o bölgeyi işaret etti! Benzeri görülmemiş hareket var

Osman Bektaş sadece o bölgeyi işaret etti! Benzeri görülmemiş hareket var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osman Bektaş sadece o bölgeyi işaret etti! Benzeri görülmemiş hareket var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin en hareketli bölgelerinden biri olan Uşak Fay Bloğu’nun son 56 yılda 7 kez 6 büyüklüğünün üzerinde deprem ürettiğini belirtti. Bektaş, bu durumun dünyada benzeri olmadığını söyleyip “Her deprem bir diğerini tetikliyor, Sındırgı’daki hareketlilik de bu zincirin devamı” dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, son günlerde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde meydana gelen sarsıntıların dikkat çekici bir depremsellik zincirine işaret ettiğini söyledi. Bektaş’a göre, Türkiye’de ve hatta dünyada eşi benzeri bulunmayan bir fay sistemi aktif şekilde çalışıyor.

Bektaş, 1969-2025 yılları arasında yaklaşık 100x250 kilometrelik bir alanda 7 kez 6 büyüklüğünün üzerinde deprem üreten Uşak Fay Bloğu’nun, dünyada örneği az görülen bir jeolojik davranış sergilediğini ifade etti.

Bektaş, Sındırgı’da yaşanan sarsıntıların da bu zincirin bir halkası olduğunu vurgulayarak, “Her deprem bir diğerini tetikler, yeni bir deprem oluşturur” ifadelerini kullandı. Yer bilimci Sındırgı’daki hareketliliğin Uşak Fay Bloğu’ndaki depremselliğin devamı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, bölgede artçıların uzun süre devam edebileceğini, yer kabuğundaki stresin farklı segmentlere yayılabileceğini belirtiyor.

Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

"Dünyada ve Türkiye'de benzeri yok

 100×250km lik bir alanda 56 yıl içerisinde,1969-2025 yılları arasında 7 adet M>6 deprem üreten UŞAK FAY BLOĞUNUN  BENZERİ YOK.
Sındırgıda olan olaylar bu depremselliğin bir devamıdır.

Her deprem bir diğerini tetikler yeni bir deprem oluşturur"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

