Osman Bektaş "Sındırgı vites yükseltti" dedi: Bölgede yeni deprem riski mi var?

Balıkesir 10 Ağustos'tan bu yana kabusu yaşıyor. Sındırgı'da meydana gelen sürekli artçılar panik ve korkuya neden olmaya devam ediyor. Vatandaşlar dün geceyi de depremlerle geçirdi. Bölge sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Konuyla Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SINDIRGI VİTES YÜKSELTTİ

Depremlerin sadece binalara zarar vermediğini söyleyen Bektaş, diğer fayları da tetiklediğini şu cümlelerle anlattı:

"Sındırgı 4,5-4,6-4,7 depremleriyle vites yükseltti. 5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor"

ARTÇILARIN SAYISI 10 BİNİ AŞTI

AFAD verilerine göre 10 Ağustos’tan bu yana bölgede 10 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin bir kısmı 4.0 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, Sındırgı hattında süren sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

Sındırgı süregelen artçılar nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edilmişti.