Balıkesir'de korkutan deprem! Sarsıntı, İzmir, Bursa, Manisa ve çevresinde hissedildi

Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Uşak'tan da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli 4,5 büyüklüğündeki korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Uşak'tan da hissedildi.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4,3 olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR'DEKİ 6,1'LİK DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova ve Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Sındırgı ilçesi son olarak 27 Ekim gecesi saat 22.48'de de 6,1'lik deprem ile sarsılmıştı. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve birçok ilden hissedilmişti. Sındırgı'da 3 binanın yıkıldığı depremde, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 26 kişi yaralanmıştı.

