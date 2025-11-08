AFAD ilk verileri duyurdu: Bingöl'de deprem oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 23.10'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı panik ve korkuya neden oldu.

Karlıova, Türkiye’nin en tehlikeli fay kesişim noktalarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı (DAF)’ın buluştuğu noktada yer alıyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamalarda Karlıova hattının “7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip” olduğunu belirterek şu uyarıda bulunmuştu:

“Bu bölge, iki dev fayın birleştiği yer. Yedisu segmenti uzun süredir sessiz ve bu sessizlik enerji birikiminin göstergesi. 7’nin üzerinde bir deprem sürpriz olmaz.”

Jeoloji uzmanı Dr. Kenan Akbayram da bölgedeki gerilimin arttığını vurgulamıştı:

“Karlıova çevresi 7.2 ila 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bu büyüklükte bir sarsıntı hem Bingöl hem Erzurum hem de Muş’u etkiler.”

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.