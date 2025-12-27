Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-0,42 geriledi ve 11.294 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamında OBAMS, BALSU, KTLEV, AKSEN ve PATEK ise en çok yükselen hisseler oldu. Bu arada Aselsan en fazla para girişi yaşanan hisse olurken, Türk Hava Yolları para çıkışında ilk sırada yer aldı. İşte piyasalarda haftanın gelişmeleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda 2025 yılı tamamlanmak üzereyken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-0,42 değer kaybetti ve 11.294 puandan kapanış yaptı.

Hafta boyunca 11.228-11.426 gibi dar bir aralıkta dalgalanan endeksin, analistler tarafından önemli destek olarak takip edilen 11.250 üzerinde kapanış yapması “olumlu” karşılandı. BİST 100 için yukarıda ise 11.470 ara ve 11.600 ana direnç olarak gösteriliyor.

Gelecek hafta piyasalarda yılbaşı tatilinin de etkisiyle stabil görünüm beklenirken, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı ve 2025 enflasyonu, ilk önemli beklenti olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Piyasalarda geçen hafta açıklanan verilere bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre;

-Piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e,

-Reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e,

-Hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

TCMB’nin anketinde 3 grupta da enflasyon beklentisinde düşüş dikkat çekiyor. Hane halkı beklentilerdeki düşüş trendinin de “pozitif” bir gösterge olduğu yorumlanıyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ ERTELENDİ

Öte yandan Türkiye’de enflasyon muhasebesi, mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine 2025, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanmayacak. Küçük ve orta ölçekli mükellefler bakımından enflasyon düzeltmesi hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğü getiriyordu. Ayrıca uygulamanın doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşılma riski de bulunuyordu. Bu arada bankalara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin süre de 2 yıl uzatıldı. Gelişmeler iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 5 hisse şunlar oldu:

-OBAMS: 7,81 TL (%15,45)

-BALSU: 18,35 TL (%14,97)

-KTLEV: 19,59 TL (%14,49)

-AKSEN: 68,00 TL (%14,19)

-PATEK: 29,16 TL (%12,76)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 5 hisse ise şöyle sıralandı:

-EFOR: 25,10 TL (%-20,27)

-KONTR: 11,45 TL (%-10,89)

-BINHO: 9,05 TL (%-8,03)

-TUREX: 7,07 TL (%-7,70)

-PASEU: 140,60 TL (%-7,07)

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para girişi olan ilk 5 hisse:

-Aselsan: 273,92 milyon TL

-Işıklar Enerji ve Yapı Holding: 191,12 milyon TL

-Yapı Kredi Bankası: 180,80 milyon TL

-Katılımevim: 128,70 milyon TL

-Gübre Fabrikaları: 121,55 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para çıkışı olan ilk 5 hisse:

-Türk Hava Yolları: -336,26 milyon TL

-Pegasus Hava Yolları: -146,32 milyon TL

-Turkcell: -143,39 milyon TL

-Kontrolmatik: -96,45 milyon TL

-İş Bankası C: -74,73 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

