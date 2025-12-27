Hükûmet olarak deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan yatırım yaptıklarını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını bitirmiş olacağız” dedi.

AKİF BÜLBÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ortaklarının katılımıyla bugün 455 bininci konut teslim edilecek.

Bu tarihî günün öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün Hatay’da, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, ‘asrın inşası’ sürecinin detaylarını anlattı.

"14 MİLYON İNSANIN HAYATI DEĞİŞTİ"

Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde; sadece bir gecede, 7’si büyükşehrimiz 11 ilimizde hayat durdu. 108 bin kilometrekarelik alanda, 14 milyon insanımızın hayatı değişti. Bu alan, 100’den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük. Bu devasa alanda, 50 binden fazla canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Ülkemize doğrudan 108 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Yıkım bölgesel görünse de, asrın inşası Türkiye’nin geleceğini etkileyecek kadar önemliydi. Çünkü her beş çocuğumuzdan biri bu topraklarda dünyaya gözlerini açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13’ü burada istihdama katılıyor. İhracatımızın yüzde 8,6’sı bu illerimizde gerçekleşiyor. 11 ilimizde afetin izlerini, dünyaya örnek olacak bir koordinasyonla başlattık.

SAATTE 23 KONUT İNŞA EDİLDİ

İlk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Hükûmet olarak deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. Asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. 6 Şubattan bugüne 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede; 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz arı gibi çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut inşa ederek inanılmaz bir işe imza attı.

NÜFUS BAKIMINDAN LİTVANYA KADAR

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece; nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını bitirmiş olacağız. Tüm bu süreç boyunca maalesef çok fazla dezenformasyon yapıldı! Neler neler söylediler. Tüm bu iftiralara cevabımızı; 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik.

NEREDE, KAÇ KONUT YAPILDI?

Hatay: 153 bin 755

Malatya: 79 bin 660

Kahramanmaraş: 73 bin 956

Adıyaman: 43 bin 366

Gaziantep: 31 bin 53

Diyarbakır: 17 bin 206

